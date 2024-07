Tennis Parigi 2024 | programma e ordine di gioco di sabato 27 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ile l’didi27per ilalle Olimpiadi di. Il primo turno dei due tabelloni di singolare e dei doppi femminili e maschili si completa in due giorni, quindi tanti gli incontri subito in scena sui campi del Roland Garros. Per Jasmine Paolini c’è il Suzanne Lenglen alle ore 12:00 contro Bogdan. Esordisce anche Elisabetta Cocciaretto, mentre tra gli uomini c’è Luciano Darderi. Quest’ultimo dovrà gioare anche il doppio con Lorenzo Musetti, così come la coppia Bolelli/Vavassori. Infine, esordio anche per Errani/Paolini.