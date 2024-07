Santacroce | L’anno scorso s’è sentita la mancanza di Kim

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fabiano, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex Napoli ritiene che il Napoli vorrebbe chiudere per un altro difensore. Si è dilungato sul lavoro di Conte ed ha analizzato la situazione del reparto difensivo della formazione azzurra. Di seguito le sue parole alla trasmissione radiofonica.: “Il Napoli vuole ancora un difensore” Così l’ex difensore partenopeo: “Il Napoli vuole ancora un difensore al di là del tweet della società. Prima dev’essere fatta un’uscita e poi può arrivare qualcun altro.s’èladi Kim, ma anche con Kim si sarebbe faticato. Conte sta lavorando tanto a livello tattico, sta cercando di far capire quali sono i movimenti giusti.