Reina | Napoli è un segno importante nella vita Ogni tanto mi scappa un tweet in dialetto napoletano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pepea quasi 42 anni non ha alcune intenzione di lasciare il calcio giocato. Durante l’intervista alla Gazzetta parla di come può ancora essere utile. Soprattutto al Como che lo ha preso per le sue doti di leadership principalmente. A Pepe sta bene, in Italia ci ritorna volentieri. Fra i ricordi più dolcie ilche ilse l’è portato anche su Twitter.: «Poche cose sono come il mare di» «Boh! Sarò malato Mi piace tantissimo il mio lavoro, lo faccio condi tutto: grinta, dedizione, entusiasmo. E ora che mi manca meno, che la “fine” è più vicina, sicuramente me lo godo anche di più. Quindimomento diventa speciale». Pepe, nuovo portiere del Como, non è stufo del calcio alla soglia dei 42 anni e dopo oltre mille partite tra i professionisti.