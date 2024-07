La volta che la catena umana degli obitoristi in sciopero non servì a nulla

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ieri noiabbiamo fatto unache univa i 36 obitori del comprensorio. Motivo? Mancato rinnovo del contratto, fermo all’età della pietra. Laera composta da amici, parenti, semplici hobbysti, curiosi ecc. Le autorità non ci hanno ricevuto. Noi mestamente siamo tornati al lavoro. La paga rimane la stessa: 831,5 euro. Senza riposo, ferie, doppia mensilità, indennità di fine rapporto. L’unico benefit è che ti danno la casa sopra all'obitorio. Non paghi: luce, gas, telefono, acqua, rifiuti, e puoi tenere in giardino anche una cerbiatta quando diventa grande devi darla indietro se quello che la vende non è fallito. In tal caso no.