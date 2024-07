La stampa più stonata di Biden

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca di Joeindica, molto più di classifiche e report vari, lo stato di salute del giornalismo in Italia e nel mondo. Da quando il presidente degli Stati Uniti ha iniziato a dare segni di cedimento fisico e mentale si sono a lungo rincorse le voci su un suo possibile ritiro in vista di un secondo mandato, già di per sé traballante. Ma lavicina e accreditata alla Casa Bianca – tutta indistintamente – non ha fatto altro che smentire l’indiscrezione riportando con convinzione che si trattava di un wishful thinking, a seconda dei punti di vista, e non di una reale possibilità. E per rafforzare questa smentita, quasi tutti i quotidiani citavano le fonti, ufficiali e ufficiose, più vicine al presidente e quelle ufficiali della Casa Bianca. «È impossibile cherinunci». «Si tratta di pura fantascienza».