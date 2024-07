Imola bambina di 8 anni annega nella piscina di un hotel

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unadi 5è mortatadell’Molino Rosso a. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio, quando la vasca era molto affollata. Vedendo la piccola inabissarsi sott’acqua, alcuni bagnanti hanno richiamato l’attenzione del bagnino, che si è tuffato e ha recuperato il corpo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma le condizioni dellasono apparse fin da subito molto gravi. Per lunghi minuti i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno tentato di rianimarla senza però riuscirci. La piccola è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove in serata è stata dichiarata morta. La vittima, italiana di famiglia albanese, abitava in un vicino paese della valle del Santerno. Si trovavadell’insieme alla madre.