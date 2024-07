Iconoclasts E il Novecento danzava il futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Wayne McGregor, da poco riconfermato alla direzione di Biennale Danza, ha da sempre espresso un interesse per un tesoro spesso poco valorizzato dell’istituzione veneziana: l’Asac, l’archivio delle arti, collocato al Vega a Marghera e nei prossimi anni riunito finalmente alla preziosa biblioteca dell’ente negli spazi dell’Arsenale. Dal suo interesse per la vicenda storica della manifestazione nasce la mostra, curata insieme alla storica e critica Elisa Guzzo Vaccarino, con la collaborazione dell’Asac, in scena fino al 3 agosto prossimo a Venezia nel Portego di Ca’ Giustinian. L’itinerario parte da prima degli spettacoli alla Biennale, con le presenze al Lido, nel momento di massimo splendore mondano di quelle spiagge, di Isadora Duncan e Josephine Baker.