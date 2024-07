Biden | mi ritiro per salvare democrazia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 luglio 2024) 7.30 "laviene prima di ogni cosa,anche dell'ambizione personale. Per questo ho deciso di passare la torcia a una nuova generazione, a voci fresche,più giovani".E' il messaggio diin un discorso di 11 minuti nel quale ha spiegato le ragioni per cui ha lasciato la corsa per la Casa Bianca. "Kamala Harris ha esperienza, è dura e capace"."Credo che il mio operato come presidente,la mia leadership nel mondo, la mia visione del futuro dell'America meritassero un II mandato.Ma niente può ostcolare la salvezza della