Vacanza choc incendio spaventoso nella nota località turistica d’Italia Turisti in fuga

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un vastoha colpito la Baia di San Felice a Vieste, avvolgendo il bosco del Gargano in fiamme da diverse ore. Sul luogo stanno operando vigili del fuoco, personale dell’Arif e volontari della protezione civile, con l’ausilio di un canadair della flotta aerea dello stato per fronteggiare l’emergenza. “È una situazione critica”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti all’Ansa. “È il quinto tentativo in una settimana, e questa mattina ci sono riusciti. La preoccupazione maggiore è per il vento che spinge le fiamme verso la Baia dei Campi, una struttura che ospita circa duemila persone. Stiamo valutando come procedere”.