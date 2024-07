Torno io al Grande Fratello Lei tra i nuovi concorrenti un rientro che farà discutere

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da qualche giorno è emersa l’indiscrezione secondo cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su un bel po’ di iconici exdello spiato appartamento di Cinecittà sia del classico GF che del GF Vip e sognerebbe di farli rientrare. Fuori un nome che ne ha fatto la storia. Lei sarà al2024? Sicuramente è stata tra le vippone più discusse. Si tratta di una figlia nonché, soprattutto, nipote d’arte. I tempi in cui si parlava più di lei era quelli in cui regnavano i personaggi e le discussioni più trash, e grazie all’ormai estinta (e rimpianta da molti) televisione di Barbara D’Urso. Il2024 l’accoglierà? Ultimamente si era parlato di nuovo di lei in toni drammatici. La sua non è di sicuro stata una vita facile e negli ultimi tempi ha dovuto affrontare dei momento davvero bui e a tratti tragici, fatti di violenza, dolore.