Sono uno che paga le tasse sulle cazzate che dice in un paese che non paga le tasse per le cazzate che fa | parla Il Milanese Imbruttito Germano Lanzoni

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Uè, il signornon si ferma, continua a fatturare. Taaac. Non solo nella parodia dei suoi sketch, se è vero che la Shewants Srl, società che ne detiene il marchio, valica ormai da tempo il milione di euro l’anno. E il suo volto, incarnato dall’attore, giganteggia ormai in ogni dove. Magliette, zerbini per l’ufficio e perfino un pandoro con la firma del Giargiana (altro personaggio amatissimo della serie), sfornato ben prima della Ferragni.