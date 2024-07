Protesta contro la norma anti-Gahdhi | attivisti di Extinction Rebellion davanti al tribunale con lucchetti al collo e baffi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano – Un gruppo di ragazzi del movimentosi è radunato daval Palazzo di giustizia di Milano, perre"l'articolo 11 del nuovo disegno di legge, ormai famoso come '-Gandhi', che condanna al carcere per un mese chi con il suo corpo impedisce la circolazione su strade e binari, una pena che può toccare i due anni se l'azione viene fatta da più persone". Due di loro, durante la manifestazione pacifica, si sono seduti dava uno degli ingressi, conposticci eal. Altri si sono radunati davalla scalinata, esponendo uno striscione. "Chiediamo a chi lavora in questo palazzo - spiega uno di loro - di prendere una posizione, chiediamo ai magistrati di aiutarci e schierarsiquesto disegno di legge".