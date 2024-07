Parigi 2024 il volley italiano per cancellare la maledizione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Riuscire dove la generazione di fenomeni ha fallito. Vincere la medaglia d'oro sfuggita troppe volte a partire da quel maledetto quinto posto di Barcellona 1992 e con l'apice nella finale persa ad Atlanta quattro anni più tardi in un tie break deciso da un pallone solo. La pallavolo italiana vola aperla. Due squadre che partono con il favore del pronostico, sperando che questa pressione non schiacci ragazze e ragazzi di Julio Velasco e Fefé De Giorgi. I maschi, in particolare, sbarcano ai Giochi da campioni d'Europa e del Mondo, con un gruppo rinnovato anagraficamente e nello spirito. Qualcosa che ricorda da vicino la parabola della squadra della generazione di fenomeni e il sogno è che l'epilogo sia diverso.