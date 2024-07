Olimpiadi Parigi 2024 calcio femminile | Nuova Zelanda denuncia Canada per… spionaggio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Laha presentato un reclamo all’unità per l’integrità del Cio dopo che un drone appartenente a un membro dello staff della squadra canadese diè stato avvistato mentre sorvolava una sessione di allenamento per ledi. Il drone ha sorvolato la sessione di allenamento della squadra dineozelandese a St Etienne il 22 luglio, ha spiegato il Comitato Olimpico della(NZOC). Lo si apprende dall’Adnkronos. “I membri di supporto della squadra hanno immediatamenteto l’incidente alla polizia, portando l’operatore del drone, che è stato identificato come membro dello staff di supporto della più ampia squadra dicanadese, ad essere arrestato“, ha detto NZOC in una nota. Laaveva chiesto aluna revisione completa dell’incidente.