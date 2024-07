L’isolamento di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo si vede anche nelle nomine delle commissioni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’elezione dei presidenti e dei coordinatoriventiquattro sottoparlamentari ha avuto l’esito previsto: otto sono andati ai popolari, cinque ai socialisti, tre a testa a liberali, verdi e conservatori e due alla sinistra. C’è tanta Germania e poca Italia, che ne ha eletti solo due: Antonio Decaro del Partito democratico nella commissione Ambiente e Pasquale Tridico dei Cinquestelle in quellaQuestioni Fiscali. Nessuno dalla maggioranza di Governo. Sebbene siano meno sotto i riflettori rispetto ai presidenti,i coordinatori dei gruppi politici all’internoesercitano un potere significativo. Ovviamente la loro influenza è maggiore in base alla dimensione del gruppo a cui appartengono e a seconda che siano o meno in maggioranza.