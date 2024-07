Il sindaco di Casoria incontra i residenti della palazzina che rischia abbattimento

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Raffaele Benei cittadini di: “Lavoriamo a 360 gradi per fermare un’ingiustizia. Aspettiamo incidenti di esecuzione e confidiamo nella via legislativa”. «Siamo al fianco delle 24 famiglie di via Indipendenza perché la casa è un loro diritto, acquisito con grandi sacrifici, e perché non possono pagare sulla loro pelle un prezzo così altro per errori altrui». Queste le parole deldiRaffaele Bene che in mattinata hato i rappresentanti delle famiglie coinvolte nella vicendadi via Indipendenza 41 sulla quale pende un’ordinanza di. Il primo cittadino hato i cittadini in Piazza Cirillo ed ha fatto il punto sulla situazione chiarendo che molto passerà dall’esito degli incidenti di esecuzione chiesti dai cittadini e sui quali è chiamata a pronunciarsi la magistratura.