Il figlio di Liam Gallagher somiglia al papà? Eccolo nella nuova campagna di un noto marchio british

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lanza con) c’è, forse un po’ troppo ‘cercata’. Esteticamente parlando, ildi fabbrica del babbo (e dello zio) erano indubbiamente quelle sopracciglia spropositate, il broncio, e quei capispalla ‘Made in Uk’ che per gente della working class ‘mancuniana’ significavano rivalsa. Ora tocca a Lennonprovare a influenzare la moda, come testimonial di Burberry. Il 24enne nato dal matrimonio trae Patsy Kensit posa per la‘classic’ del. E se Burberry ripropone certe sfumature, oggi, con il piglio del marketing e del ritorno di fiamma, vuol dire che quel mix pressoché casuale fa ancora moda, anzi, che è tornato. Ihanno piantato un seme che è diventato una quercia, identificando un’attitudine più che una moda, che passa ma poi te la ritrovi lì, ciclicamente moderna.