(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – Lasi sta rivelando sempre di più un protagonista di rilievo nella questione. Nella giornata di mercoledì 24 luglio, infatti, si è svolto proprio in territorio cinese l’incontro tra il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, e il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. Momento significativo, poiché si tratta della prima volta in cui il governo cinese accoglie un rappresentante dell’dallo scoppio dei conflitti del febbraio 2022. Sempre di oggi la notizia, riportata per prima dall’agenzia giapponese Nikkei, secondo la quale alcune aziende cinesi hanno esportato in Bielopezzi di precisione utilizzati nella fabbricazione dirusse. Tutto ciò è avvenuto nonostante le rassicurazioni da parte delladi nonredirettamente all’esercito russo.