Fai schifo Hai rotto le scatole | tre educatrici d’asilo arrestate per abusi su 35 bambini a Milano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tutti iche piangevano, lei (la titolare, ndr) che mi diceva ‘fa niente lasciali piangere’, un bambino che era per la prima volta senza la mamma quindi aveva bisogno proprio di silenzio, tranquillità e coccole, noi l’abbiamo dovuto lasciar piangereIo sono stata conche piangevano fino a quando se ne sono andati a casa”. E’ solo una delle intercettazioni telefoniche tra duedi un asilo privato a Vangano finito in un’inchiesta della procura die che ha portato agli arresti domiciliari della titolare e di due maestre. L’asilo degli orrori e glidelleLungo l’elenco di offese nei confronti di 35, dai sei mesi ai tre anni, intercettate dai carabinieri come “haile” o “fai proprio” contro i piccoli ospiti.