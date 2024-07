Cina | oltre 1 400 persone trasferite per acquazzoni nel Liaoning

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Shenyang, 24 lug – (Xinhua) –1.400 residenti nella provincia nord-orientale cinese delsono stati trasferiti a causa dei fortiiniziati ieri, ha dichiarato oggi la sede provinciale per il controllo delle alluvioni e il soccorso in caso di siccita’. Tre citta’ della provincia, tra cui Shenyang, Anshan e Liaoyang, hanno attivato una risposta di emergenza di livello III per le alluvioni, il terzo piu’ alto. Dalle 7:00 di ieri mattina alle 7:00 di oggi, le precipitazioni medie in tutta la provincia hanno raggiunto i 20,9 millimetri, secondo l’osservatorio meteorologico provinciale.