Subito Fiorentina e Juventus Che partenza per la Primavera

(Di martedì 23 luglio 2024) La1 del confermato tecnico Nicola Campedelli oggi è impegnata ad Acquapartita in un’amichevole contro la prima squadra di Michele Mignani. Intanto la Lega Serie A, ieri, ha reso noto il calendario del Campionato1 Trofeo Giacinto Facchetti che prenderà il via nel weekend del 17 e 18 agosto proprio come il torneo di serie B. I giovani bianconeri faranno il proprio esordio tra le mura amiche (a Martorano) contro lamentre l’ultima giornata del torneo si disputerà il 17 maggio 2025 e i romagnoli saranno impegnati in casa contro l’Inter che ha vinto la Coppa Italia. Ricordiamo che il campione in carica è il Sassuolo e le squadre partecipanti sono 20 e non più 18 come la scorsa stagione.