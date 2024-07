Sinner e la Kalinskaya in bikini? Jannik non è Tomba o Rossi le parole pesanti di Bertolucci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ci siamo, manca poco all'inizio dei giochi olimpici di Parigi e l'Italia spera che i cinque cerchi sotto la Tour Eiffel portino bene agli atleti azzurri, in particolar modo a quelli del tennis, mai in auge come in questo momento. Tutte le speranze sono rivolte al numero uno della classifica ATP,, dal quale ci si aspetta la medaglia più importante o, quantomeno, uno dei gradini del podio. Non accade, scherzo del destino, da un secolo esatto e cioè dall'olimpiade di Parigi del 1924! Fu il triestino Uberto Luigi de Morpurgo, all'epoca, a conquistare la medaglia di bronzo. Dopodiché, sono passati 100 ani d'aridità totale, nessuna medaglia vinta e un'abitudine radicata a non incidere.