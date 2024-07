Schianto in modo a San Martino in Rio muore centauro 75enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Sanin Rio (Reggio Emilia), 23 luglio 2024 – Un pensionato residente a Rubiera ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio in località Gazzata di Sanin Rio, al confine con Rubiera e la città. Poco dopo le 15,30 un autista ha dato l’allarme al 118 quando in transito, nei pressi di un tratto di strada chiuso al traffico per lavori in corso, in via San Pellegrino Nuova, ha notato sull’asfalto una moto Ducati rossa e una persona riversa a poca distanza. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica, con le condizioni delapparse da subito molto critiche. Sono state praticate le terapie rianimatorie, che hanno fatto riattivare l’attività cardiaca. Pur se in una situazione gravissima, si è tentato il trasferimento d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, dove però poco dopo è stato diagnosticato il decesso.