Scampia il crollo alle Vele tra reazioni e polemiche Musumeci | Fatiscenza

(Di martedì 23 luglio 2024) Napoli, 23 luglio 2024 – "Insoluto problema delladel patrimonio edilizio, necessità di accelerare ogni processo di rigenerazione urbana”. A poche ore dal terribiledi– dove un ballatoio è ceduto, uccidendo 2 persone e ferendone altre 13, tra cui 7 bambine – è il ministro Nello(Protezione civile) a fare da da spartiacque tra le. Tante le voci che si rimbalzano in queste ore, la tragedia avvenuta ieri sera a Napoli lascia sgomenti. La Vela B, quella che qui tutti chiamano Celeste, non solo era l’unica rimasta in piedi dopo che le altre erano state abbattute, ma era prossima a un massiccio intervento di rigenerazione urbana da 18 milioni di eur o. Annunciato ad aprile, ma non ancora iniziato. I vigili del fuoco al lavoro all'interno della Vela celeste dopo il, Napoli, 23 luglio 2024.