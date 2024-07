Gudmundsson Inter attenta | nuovo assalto da un club italiano! ? SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Il nome di Albertpiace non solo all’, ma a gran parte della Serie A. Previsto, infatti, unimportanteper l’islandese. TENTATIVO –continua ad essere monitorato dall’, che al momento però non ha alcuna intenzione di affondare il colpo con il Genoa. Prima, ilnerazzurro ha altre priorità: ossia comprare unbraccetto di difesa. Da questo punto di vista, sono diversi i nomi sondati da Viale Liberazione: dallo svincolato Ricardo Rodriguez, al brasiliano Renan, passando per il polacco Kiwior e il francesino Zeze.rimane più un sogno da agosto inoltrato. Ma occhio alla concorrenza: come riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, la Fiorentina ci riprova. I viola avevano già fatto un tentativo a gennaio.