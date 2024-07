Crollo Scampia lutto cittadino per vittime | sfollati nelle scuole Manfredi | Niente nessi con lavori in atto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella Vela Celeste ci sono tra 700 e 750 presenti, eprossime 24 ore si saprà quanti di loro saranno, dopo ildi ieri sera. “Ci sarà una valutazione dettagliata” dice il sindaco Gaetano, nella conferenza stampa al Comune di Napoli. In ogni caso, gli evacuati verranno sistemati “palestre dellein questa fase transitoria, approfittando della chiusura estiva”. In un secondo momento “valuteremo, se c’è necessità di permanenza più lunga, di organizzarci in maniera adeguata”.parla di una “grande tragedia”, costata sinora la vita a due persone. In occasione dei funerali delle, sarà proclamato il. Il sindaco ha annullato tutti gli impegni di oggi, per seguire la vicenda.