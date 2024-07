Ciclismo a Gastasini e De Stefano il 13 Memorial Tommaso Cavorso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Firenze,23 luglio 2024 - Iniziata e conclusa in Mugello la tredicesima edizione del, la Challenge per ricordare il tredicenne atleta di Vicchio ucciso nell’agosto 2010 da un furgone in fase di sorpasso, mentre si allenava sulle strade della Valdisieve, ed un invito a ricordare a tutti di non abbassare la guardia sul tema della sicurezza per chi va in bici. La prima prova si è svolta a Luco l’ultima all’Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia. Promosso 13 anni fa da Marcoil padre die dalla società Aquila di Ponte a Ema società nella quale gareggiava, la Challenge è sempre seguita con interesse e successo dagli esordienti del primo e secondo anno. I vincitori di quest’anno in base ai risultati conseguiti nelle varie prove in programma, sono risultati Diego De(G.S.