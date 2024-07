Al Grande Fratello sbarcano cinque concorrenti di Temptation Island? Ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) In questi giornicircolate in rete delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che lo staff delstia puntando alcunidi quest’anno dida annoverare nel cast della prossima edizione del programma. Ebbene, dopo aver accennato la cosa, in queste orestati svelati i nomi deiprotagonisti che dovrebbero essere provinati per il reality show. Nuovo triangolo amoroso al GF proveniente da? Di chi si tratta Come accaduto anche l’anno scorso, anche questa volta potrebbe succedere di vedere degli exdivarcare la soglia della porta rossa del. Stando a quanto rivelato da alcune indiscrezioni riportate dall’influencer Amedeo Venza, pare che in lizza tra i candidati al GF ci siano benesponenti dell’edizione di quest’anno del reality delle tentazioni.