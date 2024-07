X-Men | svelato il perché delle tute nere nei film della Fox

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) X-Men:ilneiFox X-Men è uscito nel 2000 con recensioni positive e numeri di incassi rispettabili, in un periodo in cui gli studios hollywoodiani erano poco interessati a portare i supereroi sul grande schermo. X-Men 2 fu un successo ancora più grande, ma le cose cominciarono a precipitare con l’uscita di Conflitto finale (da quel momento in poi, ogni buonfu ampiamente oscurato da quelli cattivi). Tuttavia, per i fan dei fumetti, c’è una cosa che nessuno di loro ha fatto bene: i costumi! L’intera squadra era vestita condi pelle nera prive di personalità che, al di là del logo “X”, ignoravano ampiamente i fumetti.