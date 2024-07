Un po’ di Lube a Parigi Balaso e Bottolo ai Giochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Due novità in casa: da un lato inizia oggi l’avventura olimpica degli azzurri, dall’altro scatta la vendita libera degli abbonamenti in vista della prossima stagione. Ma procediamo con ordine, iniziando dalla Nazionale. Nella giornata odierna il gruppo di Fefé De Giorgi si raduna al ’Cpo Giulio Onesti’ per riprendere il lavoro di preparazione prima di viaggiare domani alla volta dicon un volo in partenza alle 11 dall’aeroporto di Fiumicino. Fra i protagonisti delle prossime Olimpiadi ci sono anche il libero Fabioe lo schiacciatore Mattia, entrambi reduci dall’ultima settimana di allenamento, fra Bologna e Firenze, conclusasi con il doppio test amichevole disputato contro l’Argentina. L’Italia, inserita nella Pool B assieme a Brasile, Polonia ed Egitto, debutterà nella capitale francese sabato prossimo alle 13.