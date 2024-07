Steve Rogers tornerà in Capitan America 4?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo il primo trailer di: Brave New World, i fan si chiedono seapparirà per un ritorno nel MCU del veterano del franchise Chris Evans.è stato uno dei pochi eroi in partenza a ottenere il suo lieto fine in Avengers: Endgame, tornando nel passato per vivere la sua vita con Peggy Carter. Ma il mito dicontinuerà a vivere grazie al Sam Wilson di Anthony Mackie, che sarà il protagonista nelle sale cinematografiche in Captain4. Le dichiarazioni di Chris Evans su un ritorno nel MCU Da quando ha lasciato il MCU nel 2019, a Chris Evans è stato chiesto più volte se avrebbe ripreso, cosa che l’attore ha spiegato di non trovare “affatto fastidiosa”. Evans ha parlato della sua esitazione a tornare nell’aprile 2023.