Sospeso di nuovo l’abbattimento dell’orsa Kj1 Leal | Gli animali non siano vittime delle decisioni scellerate della Provincia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Tar di Trento ha accolto le istanze presentate daglisti contro la seconda ordinanza di abbattimentoKj1, firmata sabato dal presidentedi Trento, Maurizio Fugatti. “Si accoglie in via interinale l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente negli stretti limiti di quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, dispone la sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui ordinadell’esemplare KJ1, salva l’adozionemisure alternative ale di tutte le altre misure destinate ad assicurare la tutelapubblica incolumità, come indicate in motivazione, da assumere da parte dell’autorità preposta”, hanno scritto i giudici sospendendo la possibilità di uccidere il plantigrado. Questa è la seconda ordinanza bloccata dal Tar dopo l’aggressione da partedi un turista francese di 43anni.