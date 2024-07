Sono nonno per la sesta volta L’annuncio del cantante italiano | Benvenuto nel mio cuore Arcangelo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Sei voltenel mio”. Con questa frase il famosoannuncia di essere diventatoper la. Un record per tanti, ma non per lui che ha sempre manifestato l’interesse di esserlo molte volte ancora.dell’artistaarriva domenica 21 luglio 2024 direttamente sui social. Solo qualche mese fa, nella sua intervista a Verissimo, ilaveva annunciato alla padrona di casa Silvia Toffanin che la sua famiglia si stava per allargare ulteriormente per dare ilad un nuovo nipotino. >> Matrimonio vippissimo, finalmente il ‘Sì’. Nozze da favola tra famosi: sposa bellissima, ha sorpreso tutti L’artista è giàdi Maya, Edoardo, Leonardo, Luca e Gaetano verso i quali nutre un amore enorme. Parliamo chiaramente dell’artista partenopeo e neomelodico Nino D’Angelo.