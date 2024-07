Scanzi? Questo video può costargli carissimo | Morgan denuncia lui e Selvaggia quanti soldi chiede

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una doppia, controLucarelli e Andrea, e una richiesta di risarcimento danni per 740mila euro. E' passato al contrattacco,, e dopo il clamore mediatico suscitato dalla vicenda delle minacce nei confronti della sua ex Angelica Schiatti ha deciso di querelare proprio la Lucarelli, che con un suo articolo aveva accusato il cantautore di vessazione, minacce e stalking nei confronti della ragazza, oggi partner di Calcutta. Nell'articolo si parlava anche di revenge porn, e così aveva fatto anche Andreain unmolto duro pubblicato sul suo canale Youtube. Un reato, quello di revenge porn, per cuinon risulta indagato.