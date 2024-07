Parigi 2024 LeBron James sarà il portabandiera degli Stati Uniti alla Cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024)ildurante ladelle Olimpiadi di, in programma venerdì sera lungo la Senna. La leggenda del basket a 39 anni cercherà il suo terzo oro olimpico per coronare ancora di più la sua incredibile carriera. L’annuncio ufficiale sulle pagine social di Team USA, che per la prima volta ha selezionato un giocatore della nazionale maschile di pcanestro. Oltre alle due vittorie nel 2008 e nel 2012,ha vinto anche il bronzo ad Atene 2004. QUANDO E COME VEDERE LAIN DIRETTA TV E STREAMING Arrivano anche le prime dichiarazioni ufficiali di: “È un onore incredibile rappresentare glisu questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che può riunire tutto il mondo”.