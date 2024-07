Nero a metà 3 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata in replica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024)3: lein, 22 luglio Questa sera, lunedì 22 luglio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda3, laterza stagionefiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che viene riproposta in questi lunedì estivi per appassionare nuovamente il pubblico con le sue storie. La serie tv vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6). Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Clara, lamoglie di Carlo, scompare del tutto nel giornosua uscita dal carcere, in vista dei domiciliari. Il primo pensiero di Alba è che lei sia stata rapita. Prova a ottenere informazioni da Federico, volontarioprigione appena conosciuto. Carlo è di tutt’altro parere.