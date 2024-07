Missaglia Sesto non ce l' ha fatta | è morto il muratore di 58 anni caduto dal ballatoio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Lecco), 22 luglio 2024 – E', ildi 58che domenica pomeriggio a Maresso didaldi casa sua, che stava ristrutturando.Gagliardi, che aveva compiuto gliil 14 maggio, abitava a Besana Brianza, dove era nato e cresciuto, ma era proprietario anche di un appartamento in via Conti Casati, in un vecchio complesso residenziale nel centro storico della frazione missagliese. L'incidente Durante il tempo libero e i fine settimana, lo stava mettendo sistemando. Ieri era salito su una scala, per sistemare la tettoia del, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto, schiantandosi al suolo da un'altezza di almeno una mezza dozzina di metri.