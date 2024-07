Melissa Satta la storia con Carlo Beretta ha un solo ostacolo | la suocera ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024) La love story fracontinua a gonfie vele, ma c’è un: si tratta della madre di lui, Umberta Gnuttisuccede? La donna è stata spesso citata anche come pietra dello scandalo nella rottura frae l’ex fidanzata Giulia De Lellis. A quanto pare, Umberta non ha mai gradito l’esposizione mediatica dell’influencer di Pomezia e ha sempre ritenuto che non fosse adatta a certi salotti altolocati frequentati dalla nota famiglia, oggi 38 anni, è sentimentalmente impegnata con, 27. Il rampollo della famosa discendenza ha già fatto le presentazioni ufficiali, tanto che si è vociferato di recente che i due fossero seguiti a vista dai parenti di lui. Nonostante i due siano felici, innamorati e affiatatissimi, qualsembra andare storto. A metterci lo zampino è ladi lei, ovvero la madre di