Luzzi e Garibaldi smettono di seguirsi litigata? Lei spiega cosa succede

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo la fine del Grande Fratello, Giuseppee Beatricehanno iniziato a vivere la loro amicizia speciale lontani dalle telecamere. I due ex gieffini sono stati paparazzati più volte insieme, ma hanno anche partecipato a diversi eventi e pubblicato scatti di “coppia”. Come se non bastasse la scorsa settimana Deianira Marzano a Radio Marte ha rivelato che Beatrice e Giuseppe sarebbero fidanzati: “Le cose procedono più che bene e loro continuano a vedersi. Ma non è mica finita qui la storia. Sono fidanzati ufficialmente, hanno trascorso due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno passato una notte in hotel“.ai ferri corti? Spariscono foto e follow. Ieri i fan dei Beabaldi si sono accorti che i loro beniamini hanno smesso disu Instagram. Dai rispettivi profili sarebbero anche state cancellato alcune foto di coppia.