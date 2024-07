Lei all’altare lui non arriva Lo sposo colpito da malore è in un’idroambulanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) OLIVETO LARIO (Lecco) Di solito è la promessa sposa a farsi desiderare e aspettare il giorno delle nozze. Mentre lei invece era già pronta, insieme a tutti gli ospiti invitati sul lago di Como per un matrimonio da favola, chi mancava all’appello era lo. Dovevare in motoscafo, come i divi di Hollywood, ma durante la traversata si è sentito male: forse il caldo, o l’emozione, magari qualche onda di troppo o un po’ di mal di mare, anzi di lago il pilota dell’imbarcazione che lo stava traghettando verso i fiori d’arancio ha dovuto invertire subito la rotta e attraccare sulla prima spiaggia più vicina per trasbordarlo a terra e allertare i soccorritori. È successo l’altro pomeriggio a Oliveto Lario, dove uno straniero di 39 anni si stava apprestando ad approdare ad un porticciolo privato di una villa per sposarsi con la sua amata, anche lei una straniera.