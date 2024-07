I Fantastici – fly2paris | la seconda stagione della serie sugli atleti guidati da Bebe Bio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il debutto è previsto per il 24 luglio “” è laesclusiva su RaiPlay, prodotta da Stand by me per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, che debutta il 24 luglio. Lasegue 11 giovanidel progettodaVio, con l’obiettivo di qualificarsi per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Composta da dieci episodi da 15 minuti e uno speciale da 30 minuti, laracconta le loro storie di passione, sacrifici e determinazione nelle discipline dica leggera, nuoto, canoa, scherma e basket in carrozzina. Il progetto, nato da un’idea diVio, si basa sull’Associazione art4sport ONLUS e ha l’obiettivo di supportare giovaniparalimpici nel loro percorso verso le Paralimpiadi, fornendo loro supporto in comunicazione, alimentazione, attrezzature, protesi e preparazioneca.