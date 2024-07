Crunchyroll rivela la nuova Brand Identity

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024), la casa per eccellenza degli anime di tutto il mondo, ha presentato oggi al San Diego Comicon una. Il nuovo look e il mood rifletteranno la gioia che gli anime portano ai fan, attingendo ai valori condivisi di divertimento e celebrazione.continua a rendere gli anime accessibili e l’esperienza del fandom irresistibile con una vera experience a 360 gradi per i fan. Legata al suo servizio di streaming globale ed aperta anche alle sale cinematografiche, agli eventi, ai giochi, alla musica, alle notizie, ai prodotti di consumo e all’intrattenimento domestico,sta guidando l’ascesa esponenziale degli anime – mettendo al contempo in luce la comunità dei creatori di anime – senza alcun segno di rallentamento.