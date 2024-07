Bientina vince Pusceddu Chiavassa ci prova con Baila

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Palio da batticuore a, un colpo di scena dietro l’altro. Cadute, una contrada che non ha potuto partecipare neppure alla batteria: Adrian Topalli su Benito per il Puntone fermato dai controlli veterinari per un lieve risentimento. Alla fine di una sequenza di eventi da cardiopalma il palio è stato appannaggio di Valtersu King Rio per Cilecchio che attendeva il successo da 13 anni. Nella finalissima ha messo subito il piede sull’acceleratore girando senza problemi nel difficile tracciato di. Hato Mattiasu(Viarella) a rimontare sulla rivale senza però impensierire. Tanti i cavalli del nostro Protocollo impegnati, da Benito baio a Dreheer, da Coca a Caveau, a, allo stesso vincitore.