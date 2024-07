Ascolti TV | Domenica 21 Luglio 2024 Vince Segreti di Famiglia 14 8%-167 mln

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella serata di ieri,21, su Rai1 – dalle 21.06 alle 22.56 – la replica di Mina Settembre ha conquistato 1.689.000 spettatori pari al 12.6% di share (primo episodio: 1.722.000 – 12.3%; secondo : 1.659.000 – 13%). Su Canale5 – dalle 21.38 alle 0.09 – la dizi turcadiha ottenuto un a.m. di 1.668.000 spettatori pari al 13.8% di share (le anticipazioni). Su Rai2 – dalle 21.03 alle 22.06 – TG2 Speciale sul ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca ha raccolto 522.000 spettatori (3.7%). A seguire Il Velo Nuziale – Luna di miele in Grecia segna 406.000 spettatori e il 3.5%. Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo ha collezionato 786.000 spettatori con il 7% di share (presentazione di 15 minuti: 696.000 – 5%). Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 904.000 spettatori con il 7% (anteprima a 800.000 e il 5.7%, Plus a 706.000 – 7.2%).