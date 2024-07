Ascoli è il momento di chiudere Metalcoat prepara l’affondo finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si entra in quella che probabilmente sarà la settimana decisiva nella trattativa per la cessione dell’Calcio. Quella appena terminata è stata ricca di colpi di scena, ma la sensazione è che ci si stia avviando alcruciale. D’altronde la squadra ha bisogno di rinforzi visto che a fronte delle partenze eccellenti dell’attaccante portoghese Pedro Mendes passato al Modena e del centrocampista Fabrizio Caligara trasferitosi al Sassuolo, sono arrivati tre giovani di belle prospettive, ma senza alcuna esperienza come i due centrocampisti Simone Campagna ex Ravenna in serie D e Matteo Bertini ex capitano della Lazio Primavera, e l’attaccante anche lui ex Ravenna, Mattia Tirelli. Insomma, i tifosi bianconeri auspicano che si giunga presto alla vendita delle quote azionarie al gruppo Metalcot per poter poi mettere mano al mercato.