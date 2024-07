Aruba come si mangia e si beve benissimo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Belli i Caraibi. Il mare cristallino, le nursery delle tartarughe sul bagnasciuga, le spiagge libere. Ma che sie che si? Siamo stati ad, nelle Piccole Antille, una delle principali isole dei Caraibi sud-orientali, di fronte al Venezuela. Una meta sempre più ambita anche dagli italiani che amano il buon cibo e che ricercano nei loro viaggi anche esperienze gastronomiche. Ecco, un piccolo vademecum. L’acqua sirigorosamente dal rubinetto, con ghiaccio! Sembrerà strano ma l’acqua è buona, nel senso che è buona quella dal rubinetto. Non si paga in nessun ristorante, in nessuna struttura ricettiva. Vedrete arrivare al vostro tavolo caraffe piene di acqua e cubetti di ghiaccio, riempiranno i vostri bicchieri, sempre, costantemente.