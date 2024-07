Amazon di Cividate Filt-Cgil | Accordo storico? È solo un verbale d’avvio di esame congiunto e nemmeno concluso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) A pochi giorni dalle assemblee e dallo sciopero della, il primo in assoluto proclamato e tenuto in un magazzinodella provincia di Bergamo, Pierluigi Costelli delladi Bergamo torna a parlare della situazione di quel sito. “Quello di cui si è parlato in questi giorni, firmato dalla direzionecon un’altra sigla sindacale, non è un, ma undi avvio di un percorso che non(ed è previsto dal Ccnl). Andrebbe sottolineato che riguarda65 lavoratori sui 1.060 dipendenti diretti, a cui si aggiungono oltre 1.800 contratti in somministrazione attivati anel 2023 (come riferito dall’azienda di recente al tavolo di contrattazione nazionale). Quindi, a venire coinvolta dalè una piccolissima parte di persone al lavoro nel sito”.