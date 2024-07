Addio al Napoli virtuoso di De Laurentiis | giocatori più anziani e monte ingaggi verso i 150 milioni Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024)aldi Depiùi 150. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica. Evidenzia i cambiamenti dell’era Conte e come, dopo i disastri dell’anno passato, sia stato costretto a cambiare rotta. Scrive: Sono tutti con Antonio Conte, mai un allenatore è stato accolto acon tanta fiducia, ha già ribaltato la scena come solo l’uomo del cinema e delle grandi visioni poteva immaginare. () Consenso plebiscitario su tutto ciò che il nuovo allenatore dice e fa, allenamenti che modifica, acquisti sbagliati dello scouting che rottama, fino a sollecitare la cessione del ventiseienne Victor Osimhen (capocannoniere dello scudetto 2023) e l’accordo con il maturo Lukaku, condotto senza rimpianti a una uscita secondaria della Roma dopo un campionato in profondo chiaroscuro.