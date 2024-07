Trump nel primo comizio dopo l’attentato tesse le lodi di Xi Putin e Orban Intelligenti e tenaci Biden? Ha basso quoziente intellettivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) “Vogliono farmi sembrare un estremista” quando invece “ho preso una pallottola per la democrazia”. Donaldtorna alla campagna elettoralela convention repubblicana che lo ha incoronato candidato e soprattuttodi Butler, Pennsylvania. “Non avrei dovuto essere qui. Avevo Dio accanto a me”, ripete alle migliaia di sostenitori che lo hanno atteso per ore o per un’intera nottata. Poiledei governi autoritari di Cina, Russia e Ungheria. Torna ad attaccare l’avversario Joe, sempre più vicino al ritiro. E ribadisce l’intenzione di “sigillare il confine” con il Messico, “fermare l’invasione che sta distruggendo il paese” e “tagliare i costi dell’energia rapidamente”. Il tutto per “fare rinascere il sogno americano”.