Scopri il Museo Archeologico di Napoli | Un Tesoro di Arte e Storia

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildi, uno dei più importanti al mondo, con le sue collezioni Farnese, affreschi pompeiani, collezione egizia e il suggestivo Salone della Meridiana. Ildi, fondato nel 1777, è una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo per la quantità e la qualità delle opere che conserva. Nato dal desiderio del Re Ferdinando IV di creare un importante centro per le arti, ilè oggi un punto di riferimento per gli appassionati die archeologia. La Collezione Farnese: Un Patrimonio Inestimabile La Collezione Farnese è una delle gemme deldi. Originata dai membri della famiglia Farnese, tra cui Papa Paolo III, la collezione passò a Carlo di Borbone grazie al lascito di Elisabetta Farnese.